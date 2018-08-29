Скільки потрібно часу, щоб знайти роботу?

За 7 місяців 2018 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 43,7 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості. Кількість працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становила 28,1 тис. осіб. При цьому, 13,3 тис з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.
Але не кожному вдається працевлаштуватись швидко. Адже на цей процес впливає багато чинників. Іноді людині достатньо однієї співбесіди, щоб знайти нове місце роботи, де її задовольнять і умови праці, і рівень заробітної плати. Також і у роботодавця є до претендентів ряд вимог. Часто людині потрібні нові знання або підвищення кваліфікації. У цьому році вже 2,4 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості.
Тож, статистичні данні Запорізької обласної служби зайнятості свідчать, що в середньому в області тривалість пошуку роботи становить 104 дні.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік запевняє, що задля прискорення вирішення питання працевлаштування фахівці центрів зайнятості надають профорієнтаційні, інформаційні послуги, психологічну допомогу та консультації, пропонують організацію професійного навчання на замовлення роботодавців або для започаткування підприємницької діяльності. Особисті консультанти надають широкий спектр послуг кожному клієнту служби зайнятості, здійснюють індивідуальний супровід. Зараз у центрах зайнятості Запорізької області запроваджено підбір персоналу по типу рекрутинга. Служба зайнятості постійно впроваджує сучасні інноваційні підходи до роботи. Головна мета яких допомогти роботодавцю якнайшвидше знайти працівника, а шукачеві – роботу своє мрії.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46