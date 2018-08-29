У Запоріжжі вшанували хвилиною мовчання жертв Іловайська і обговорили питання будівництва ТРЦ

На сесії Запорізької міської ради вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських бійців, які загинули під час Іловайської трагедії, а також тих, хто загинув захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Це було зроблено на початку тридцять першої сесії міськради за пропозицією міського голови Володимира Буряка.
Сьогодні проходить тридцять перша сесія Запорізької міської ради. Планується розглянути кілька десятків питань, що стосуються різних сфер життєдіяльності міста. Відкриваючи сесію, міський голова підкреслив, що серед них проекти рішень, що стосуються в тому числі життя і здоров’я городян, наприклад виділення коштів на придбання інсуліну.
Міський голова також закликав хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблих захисників України, в тому числі і в боях за Іловайськ. Володимир Буряк запропонував згадати тих, хто ціною свого життя зупинив загарбників, дозволив запоріжцям сьогодні жити в мирному місті.
На початку засідання в залі зібралися не лише депутати, але також прихильники і противники будівництва ТРЦ в сквері Яланського. За пропозицією міського голови, слово надали представникам обох сторін. В результаті виступили понад десяток запоріжців, які висловили діаметрально різні точки зору з цього питання.
На завершення обговорення Володимир Буряк подякував представникам громадськості за активну життєву позицію і висловив свою точку зору щодо ситуації навколо ТРЦ.
Міський голова зазначив, що планується створити наглядову раду, яка буде тримати ситуацію під контролем. Сьогодні забудовник припинив будівництво для того, щоб надати можливість перевірити законність усіх документів, починаючи з 2008 року. Це стосується як виділення землі, так і дозволу на будівництво і т.д.
Володимир Буряк нагадав, що рішення про виділення землі в оренду було прийняте минулим скликанням депутатів. Всі судові рішення підтвердили законність цих рішень.
– Такі питання необхідно вирішувати в суді. Така моя позиція. При наявності судового рішення про незаконність виділення землі питання про розірвання договору буде винесено в зал. Зараз такого судового рішення немає. Тривають судові тяжби, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова підкреслив, що як міський голова діє в інтересах міста і громади, розвитку Запоріжжя, в рамках чинного законодавства.
– Я не виступаю за або проти Кальцева. Я виступаю на підтримку тих інвесторів, які прийшли або готові прийти до Запоріжжя. Ви кажете, що в місті нічого не робиться. Сьогодні ми виконуємо благоустрій проспекту Маяковського. Проводимо роботи в парку на Набережній магістралі. Цього року висадимо там дерева, а в наступному продовжимо благоустрій. Готовий проект реконструкції «Дубового гаю», – заявив Володимир Буряк.
У Запоріжжі вшанували хвилиною мовчання жертв Іловайська і обговорили питання будівництва ТРЦ
На сесії Запорізької міської ради вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських бійців, які загинули під час Іловайської трагедії, а також тих, хто загинув захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Це було зроблено на початку тридцять першої сесії міськради за пропозицією міського голови Володимира Буряка.