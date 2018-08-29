Запорізькі поліцейські вилучили близько 700 грам макової соломки та близько 7 літрів опію

В Мелітополі, під час обшуку у двох раніше засуджених місцевих мешканців, поліцейські виявили близько кілограму наркотичних речовин рослинного походження та семи літрів розчину екстракційного опію. Вилучене направлено на дослідження.
28 серпня співробітники кримінальної поліції, слідчий Мелітопольського відділу поліції та Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області під час санкціонованого обшуку виявили наркотичні речовини.
У двох раніше засуджених чоловіків 1970 та 1980 років народження, в будинку по вулиці Пушкіна в Мелітополі, поліцейські виявили та вилучили:
близько 700 грамів наркотичної речовини рослинного походження у подрібненому стані (попередньо встановлено, макова соломка);
близько 300 грам не подрібнених рослин маку;
близько 7 літрів наркотичної рідини (попередньо встановлено, розчин наркотичного засобу «опій екстракційний»);
насіння маку та електронні ваги.
Вилучене направлено для проведення дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
В діях громадян вбачаються ознаки ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
З початку року запорізькими поліцейськими 519 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що у Запоріжжі поліцейські вилучили у місцевого мешканця зброю, боєприпаси, ножі, комплектуючі до та психотропну речовину.
Відділ комунікації поліції Запорізької області