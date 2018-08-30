На сесії міської ради обговорили питання протидії та профілактики злочинності на Запоріжжі

Під час 31-ї сесії Запорізької міської ради виступив начальник Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Сергій Васильєв, який розповів про стан боротьби зі злочинністю на території Запоріжжя та реалізацію програми «Безпечне місто».
29 серпня під час сесії депутатів міської ради виступив начальник Дніпровського відділу поліції Сергій Васильєв, який доповів присутнім про криміногенну ситуацію в місті Запоріжжя та запропонував шляхи боротьби зі злочинністю.
На сьогодні рівень злочинності в Запорізькій області залишається одним із найвищих по країні. Тому керівництвом ГУНП в Запорізькій області ініційовано проведення досліджень у Харківському Національному університеті імені Ярослава Мудрого та Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Дидоренка, куди направлені статистичні матеріали для встановлення факторів, які впливають на криміногенну ситуацію в області.
Значно підвищити ефективність реагування на вчинені кримінальні правопорушення та встановлення осіб злодіїв дозволить впровадження програми «Безпечне місто». Зокрема в частині встановлення камер відеоспостереження з доступом до них працівників поліції області на в’їздах та виїздах із Запоріжжя, громадських місцях та масового відпочинку людей. У 2018 році заплановано встановлення 211 відеокамер з можливістю розпізнавання номерних знаків автотранспорту. Наразі вже працює 60 відеокамер, зображення з яких виведено до ситуаційного центру ГУНП в Запорізькій області.
Також поліцейськими запропоновано створити комісію, яка проаналізує результати досліджень щодо чинників, які впливають на криміногенну ситуацію в області. На основі цього аналізу розмістити додатково камери відеоспостереження у потенційно небезпечних місцях, а також за рахунок цього аналізу внести корективи в існуючі Програми та розробку нових Програм профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області у 2019 році.
Реалізація програми «Безпечне місто» суттєво вплине на підвищення ефективності превентивної діяльності, протидії злочинності, та у цілому на підвищення рівня безпеки на території обласного центру.
Всі ці питання будуть завтра розглядатись також і на сесії Запорізької обласної ради.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який скоїв вбивство одного товариша та ледь не вбив іншого.
Відділ комунікації поліції Запорізької області