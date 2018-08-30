На сесії Запорізької облради Сергій Коміссаров запропонував місцевій владі нові спільні форми боротьби зі злочинністю

На сесії Запорізької облради Сергій Коміссаров запропонував місцевій владі нові спільні форми боротьби зі злочинністю

Під час виступу на сесії Запорізької обласної ради начальник ГУНП області Сергій Коміссаров поінформував про рівень злочинності на території регіону протягом 7 місяців та запропонував форми взаємодії поліції та органів влади задля покращення криміногенної ситуації в регіоні.

30 серпня на 23-й сесії Запорізької обласної ради перед депутатами та громадою зі звітами про результати діяльності своїх відомств за 7 місяців поточного року виступили очільник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров та прокурор області Валерій Романов.

Начальник поліції регіону зазначив, що на сьогодні рівень злочинності в Запорізькій області залишається одним із найвищих по країні. Тому ініційовано проведення досліджень у Харківському Національному університеті імені Ярослава Мудрого та Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Дидоренка, куди направлені статистичні матеріали для встановлення факторів, які впливають на криміногенну ситуацію в області. 

Крім цього, Сергій Коміссаров зупинився на питанні боротьби з наркозлочинністю та зауважив, що цю проблему побороти можна лише об’єднавши зусилля влади, правоохоронців та громади. Поліція виступила з ініціативою створення у кустових підрозділах можливості проведення експертиз вилучених наркотиків, що дозволить швидше розслідувати та спрямовувати до суду кримінальні провадження. 

Також очільник поліції розповів, що на території області близько 70 % тяжких майнових злочинів із застосуванням зброї вчиняються мешканцями інших регіонів України. У вирішенні цього питання значно допоможе реалізація програми «Безпечне місто», коли на в’їздах та виїздах міст області будуть розміщені камери відеоспостереження з доступом до них працівників поліції, що дозволить швидко розкривати такі кримінальні правопорушення. Останній резонансний злочин у Бердянську, вбивство учасника АТО та громадського активіста, був розкритий на 70% завдяки записам камер відеоспостереження.

Також керівник поліції запропонував створити робочу групу, яка проаналізує результати досліджень щодо чинників, що впливають на криміногенну ситуацію в області, та на основі цього аналізу скорегувати зусилля та вже наявні програми із боротьби зі злочинністю і забезпечення правопорядку.

Нагадаємо, що під час 31-ї сесії Запорізької міської ради виступив начальник Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Сергій Васильєв.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

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