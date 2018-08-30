Спілкування заради розвитку, допомога громаді – заради кращого життя

На конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»
Ротарі – міжнародна організація, яка об’єднує понад 35 тисяч клубів, в які входять 1,2 мільйона членів у 200 країнах та географічних територіях. Незважаючи на розмір та географічне охоплення, Ротарі є близькою кожному члену завдяки клубам, які забезпечують можливість дружніх стосунків та партнерських мереж на місцевому рівні.
Про діяльність організації в Україні та в світі представникам вітчизняних ЗМІ у медіа-клубі НСЖУ «На власний погляд» розказав паст-президент Ротарі-клубу «Київ-Центр», член правління Громадської спілки “Об’єднання Ротарі клубів України” Ростислав ЛУКАЧ. До речі, гість медіаклубу – із родини відомих одеських журналістів.
«Місія Ротарі – служіння понад власне я. Ротарійців об’єднує можливість спілкування людей певного статусу та благодійні проекти. Ротарі Інтернешнл має право голосу в Організації Об’єднаних Націй нарівні з іншими країнами – як найбільша громадська організація зі 113-річною історією, на рахунку якої – мільйони добрих справ», – зазначила, представляючи гостя, президент медіа-клубу Людмила Ольховська, яка також є членом організації та обрана президентом одного з клубів.
Мережа Ротарі-клубів – чудовий приклад організації громадянського суспільства в Україні. Зараз рух розвивається високими темпами.
У Запорізькому регіоні також діє ця мережа. Голова Запорізького благодійного фонду “Єдність” за майбутнє” Тамара Миколаївна Огородова – чартерний президент( засновниця) Ротарі Клубу Запоріжжя розказала про здобутки організації.
-Тамаро Миколаївно, які найважливіші заходи клуб реалізовує у Запорізьій а облсті?
– Благодійництво – шляхетна справа. Особливо, коли воно спрямоване на вирішення низки соціально важливих проблем суспільства. Щорічний конкурс дитячого малюнку “Мій рідний край” у партнерстві із Запорізьким благодійним фондом “Єдність” за майбутнє” серед дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей – вихованців інтернатів, учнів спеціальних шкіл на кращий малюнок стимулює творчий розвиток наших особливих дітей. 12 найкращих робіт відбираються та друкуються в щорічному календарі Видавничим будинком “Кераміст” безкоштовно. Це унікальне видання поширюється в інтернати, заклади, які працюють з дітьми, в зону АТО, на благодійних заходах. Докладаємо і чимало зусиль в рамках міжнародної ініціативи “Ротарі Інтернешнл” “Стоп Поліо” – протидії поліомієліту: поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, надання матеріалів для вакцинації та інші заходи в рамках цієї акції. Організовуємо благодійні акції збору коштів, зокрема, на допомога дитячому відділенню Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру. Особливу увагу приділяємо розвитку талановитих юних і молодих піаністів в рамках музичного конкурсу, який проводить Запорізьке музичне училище і. П. Майбороди, принаймні, залучаємо Ротаріанські клуби України для преміювання учасників конкурсу від їх міст.
– Яким питанням клуб приділяє найбільшу увагу?
– Підтримці та роботі з дітьми з вразливих груп – діти-сироти, діти з інвалідністю, діти, які проживають в інтернатах, діти, хворі на туберкульоз. В тому числі сприяємо протидії поліомієліту.
– Хто може звернутися по допомогу? Кому допомога надається?
– Ротарі Клуб Запоріжжя – це громадська організація, яка займається співпрацею з іншими Ротарі Клубами в Україні, в інших країнах. Одним із напрямків роботи є благодійність. Клуб постійно проводить благодійні заходи, аукціони для збору коштів для надання допомоги.
Протягом 10 років клуб постійно надає допомогу дитячому відділенню Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру – закупівля медичного обладнання, ліків, іграшок, одягу, взуття, солодощів, встановлення дитячого майданчику та ін.. У минулому році Ротарі Клуб Запоріжжя надав допомогу на 10 000 грн для цього відділення разом із ЗБФ “Єдність” за майбутнє”. Надаю контакти завідувачки відділом протитуберкульозного диспансеру Людмили Іванівни, 236-64-09, 067-265-76-77, з якою працює клуб в рамках роботи з дитячим відділенням.
На початку своєї діяльності Ротарі Клуб Запоріжжя передав комп’ютери в школу для дітей з проблемами слуху в м. Запоріжжя. Була надана допомога інтернату для дітей у Чернігівському районі. Були передані гітари в подарунок 4-му інтернату м. Запоріжжя.Були передані книги по мистецтвознавству для Хортицької національної реабілітаційного центру (ХННРБЦ).
Довідково.
У світі налічується:
538 дистриктів Ротарі Інтернешнл
35 076 клубів
1 217 996 ротарійців
Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом.
Валерія Юстинюк