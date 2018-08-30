У Бердянську оперативники затримали підозрюваного у крадіжці майна відпочиваючих

Правоохоронці затримали місцевого мешканця, який через незачинені двері викрав майно відпочиваючих. Раніше засудженого зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Його перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
29 серпня близько другої години ночі до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась мешканка міста Київ 1979 року народження. Жінка розповіла, що невідомий в період часу з 00:10 до 01:30 через незачинені двері проник до її кімнати та викрав майно.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, провела огляд, опитала свідків. Працівники кримінальної поліції, вжитими оперативно-розшуковими заходами, встановили особу причетну до скоєння злочину. Раніше засудженого жителя міста Бердянськ 1990 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Все викрадене вилучили та вже повернули власниці.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Бердянськ.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 2225 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що працівники кримінальної поліції затримали мешканця Херсонської області, який підозрюється у скоєнні пограбувань на території Василівського району.
Відділ комунікації поліції Запорізької області