У Запоріжжі оперативники затримали іноземця, який підозрюється у скоєнні крадіжок

Під час проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» оперативники Хортицького відділення поліції спільно з поліцейськими Управління карного розшуку затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перебував на території України та обґрунтовано підозрюється у скоєнні квартирних крадіжок.
28 серпня працівники сектору кримінальної поліції Хортицького відділення поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області затримали громадянина Російської Федерації, 1982 року народження, який незаконно перебував на території України.
Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Хортицького відділення поліції Олександр Гордієнко, оперативники отримали інформацію щодо місця знаходження іноземця, який незаконно знаходиться у державі та причетний до скоєння злочинів на території Запоріжжя. Під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі по вулиці Василя Стуса поліцейські вилучили ключі від замків дверей та домофонів, інструменти для відкриття дверей, корпус гранати Ф-1 та інші речові докази.
На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя чоловіка затримали в порядку ст.191 Кримінального кодексу України.
Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Іноземця перевіряють на причетність до скоєння злочинів на території Запорізької області.
Нагадаємо, що у Кам’янсько-Дніпровському районі дільничні поліцейські викрили пункт прийому металобрухту, який влаштував місцевий мешканець.
Відділ комунікації поліції Запорізької області