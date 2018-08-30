У Запоріжжі створять комісію з питання розміщення майданчиків для збору сміття

Збір та вивіз твердих побутових відходів – один з важливих напрямків міського комунального господарства. Для поліпшення надання послуг в цій сфері в Запоріжжі працюють за кількома напрямками, в рамках співпраці міської влади і компанії «Вельтум-Запоріжжя». У планах закупівля додаткової техніки для вивезення сміття, створення сучасних контейнерних майданчиків, придбання нових контейнерів для сміття. Це передбачено Меморандумом, який підписали виконком Запорізької міської ради та ТОВ «Вельтум-Запоріжжя».
Для того щоб підвищити якість вивозу ТПВ не обійтися і без модернізації, перенесення, будівництва майданчиків для розміщення контейнерів для сміття. Однак питання розміщення і перенесення контейнерних майданчиків для сміття часто є досить дискусійним. Городяни звертаються з проханнями про перенесення таких майданчиків. Також можливість перенесення того чи іншого майданчика може бути пов’язана зі зміною маршрутів руху сміттєвозів, логістикою, підвищенням якості надання послуг і так далі. Необхідно також пам’ятати про плани ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія», ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» з модернізації майданчиків.
У зв’язку з цим в Запоріжжі вирішили створити постійно діючу комісію з розгляду питань щодо визначення місць розміщення контейнерних майданчиків, встановлення і перенесення контейнерів для збирання ТПВ. Відповідне рішення було прийняте 29 серпня, в ході тридцять першого сесії Запорізької міської ради.
На вчорашній сесії було прийнято рішення про створення такої комісії. Прийнято відповідне Положення. Наступний крок – склад комісії, який планується затвердити розпорядженням міського голови. Після затвердження складу комісія зможе розпочати свою роботу. Планується проводити виїзні засідання, розглядаючи звернення громадян про перенесення майданчиків, контейнерів. Також в Запоріжжі планують затвердити міську програму модернізації контейнерних майданчиків, реалізація якої буде утруднена без роботи подібної комісії.
У Запоріжжі створять комісію з питання розміщення майданчиків для збору сміття
Збір та вивіз твердих побутових відходів – один з важливих напрямків міського комунального господарства. Для поліпшення надання послуг в цій сфері в Запоріжжі працюють за кількома напрямками, в рамках співпраці міської влади і компанії «Вельтум-Запоріжжя». У планах закупівля додаткової техніки для вивезення сміття, створення сучасних контейнерних майданчиків, придбання нових контейнерів для сміття. Це передбачено Меморандумом, який підписали виконком Запорізької міської ради та ТОВ «Вельтум-Запоріжжя».