У Запорізькій області у вересні буде проводитись Місячник зайнятості молоді

Обласною службою зайнятості створені всі необхідні умови для того, щоб кожна особа могла отримати у повному обсязі весь комплекс соціальних послуг, тобто реалізувати своє право і законні інтереси на ринку праці. З метою прискорення працевлаштування та поліпшення трудової адаптації молоді при виході на ринок праці, вже стало традицією для Запорізької обласної служби зайнятості проведення протягом вересня «Місячника зайнятості молоді». В період 01 по 30 вересня 2018 року в області будуть проведені заходи, спрямовані на забезпечення зайнятості молоді: засідання «За круглим столом» із залученням представників місцевих органів влади, роботодавців, громадських організацій, тощо; «Дні відкритих дверей служби зайнятості»; семінари, тренінг–семінари за участю організацій, що опікуються питаннями зайнятості молоді; ярмарки вакансій, аукціони претендентів, презентації професій, тощо.
Розв’язання проблем молоді на ринку праці залежить не лише від активної політики держави, а й від самої молодої людини: її мобільності, активності, прагненні до навчання, роботи та гідного життя. А фахівці служби зайнятості завжди раді допомогти, адже питання надання молодим людям якісних соціальних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, завжди знаходяться в центрі уваги обласної служби зайнятості.
Більш детальну інформацію щодо графіку проведення заходів можна отримати в базових центрах зайнятості або на ВЕБ сайті обласної служби зайнятості https://zap.dcz.gov.ua/
Запрошуємо всіх молодих громадян, які шукають роботу, залучатись до акції.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46