«Україна добра» : Антон подорожує Дніпром на дошці, щоб допомогти хворій запоріжанці

На конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»
Антон Бондаренко, мешканець Запорозької області, рекордсмен України, мандрівник, тренер по туризму, автор благодійних ідей, 14 серпня вирушив у чергову велику і екстремальну подорож із Київа до Одеси спочатку по Дніпру і далі уздовж берегів Чорного моря. 29 серпня Антон зробив зупинку у Запоріжжі для перепочинку. Для цієї подорожі мандрівник обрав незвичайний засіб- так званий сап-борд, тобто дошка на якій пересуваються по воді стоячи, за допомогою греблі одним веслом. Транспорт дуже компактний, тому на ньому можна пересуватися навіть по вузьких річкам і при необхідності взяти з собою на суходол. Такої подорожі до нього ще ніхто не робив, тому вона заявлена як рекорд України. Назва подорожі «Україна добра» обрана мандрівником не випадково. Річ у тому, що подорожуючи Антон Бондаренко намагається зібрати кошти аби допомогти родині мешканці запорізької області Світлані Щербань аби купити їй потрібний у лікуванні медичний апаратний масажер, який коштує аж 38 тисяч 500 гривень. Кошторис подорожі Антона – 430 гривень. Тобто це та сума,яка становить мінімальну соціальну допомогу в Україні. Таким чином, єкстремал має надію привернути увагу громадськості до цих проблем у суспільстві. Поспілкувавшись з журналістами Антон вирушив у подальшу подорож. Побажаємо йому доброго шляху.
Бажаючим допомогти родині Світлани Щербань у придбанні масажного апарату повідомляємо номер рахунку, на який можна зробити пожертву на карту Приват банка 4731219109496707 , отримувач Пузиревич Артем 050-525-17-65 (онук Світлани Щербань).
Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом.
Олександр Максимов