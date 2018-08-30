Від оподаткування нерухомості місцеві бюджети Запорізької області отримали понад 66 мільйонів

У січні-липні поточного року надходження податку на нерухоме майно у Запорізькій області склали понад 66 мільйонів гривень, що на 22,3 мільйона або на 51 відсоток більше, ніж за сім місяців минулого року.
Найбільші суми перерахували власники нерухомості м. Запоріжжя – майже 23 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів – більш ніж 12 мільйонів, Якимівського та Веселівського районів – 7,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 7 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – понад 6 мільйонів.
Усього в цьому році у Запорізькій області податок сплачують 23,6 тисячі власників нерухомості, у тому числі 19683 фізичні та 3970 юридичних осіб. Зокрема, від фізосіб місцеві скарбниці вже отримали 13,4 мільйона, від юридичних – 52,6 мільйона.
Ставки податку на нерухоме майно встановлюються рішеннями місцевих рад: сільських, селищних, міських та об’єднаних територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр. Податок сплачується тільки за ту площу, яка перевищує пільгову.
Додатково оподатковуються об’єкти житлової нерухомості, площа яких понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків за ставкою 25000 гривень за кожен об’єкт житлової нерухомості або його частки.
Головне управління ДФС у Запорізькій області