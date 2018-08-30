Останнім часом в мережі «Інтернет», а також в деяких районах міста почала поширюватися інформація про те, що з п’ятниці, 31 серпня, до понеділка 3 вересня в системі централізованого водопостачання подаватиметься питна вода з підвищеним в три рази вмістом хлору. Ситуацію прокоментував генеральний директор комунального підприємства «Водоканал» Олексій Нікіфоров. За його словами, це не відповідає дійсності.
Централізоване водопостачання в Запоріжжі здійснює комунальне підприємство «Водоканал». Підготовка води проводиться на Дніпровських водопровідних станціях №1 та №2. Якість підготовлюваної води, що подається споживачам, постійно контролюється.
У той же час стурбованість запоріжців викликала поширювана в місті інформація про те, що з 31 серпня по 2 вересня вода в Запоріжжі буде подаватися з підвищеним в три рази від норми вмістом хлору. Нібито це необхідно для прочищення труб централізованого водопостачання. При цьому стверджується, що таку воду не можна не тільки пити, в ній не варто навіть купатися.
Прокоментувати ситуацію ми попросили генерального директора комунального підприємства «Водоканал» Олексія Нікіфорова.
– Це не відповідає дійсності. Не можу навіть припустити, звідки з’явилися такі чутки. Концентрація хлору в питній воді, яка подається населенню міста Запоріжжя, завжди відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Відзначимо, за наявною у КП «Водоканал» інформацією, аналогічні чутки поширюються і в інших містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові.
Вміст хлору в питній воді Запоріжжя відповідає нормі. Чутки про триразове перевищення нормативів не відповідають дійсності
Останнім часом в мережі «Інтернет», а також в деяких районах міста почала поширюватися інформація про те, що з п’ятниці, 31 серпня, до понеділка 3 вересня в системі централізованого водопостачання подаватиметься питна вода з підвищеним в три рази вмістом хлору. Ситуацію прокоментував генеральний директор комунального підприємства «Водоканал» Олексій Нікіфоров. За його словами, це не відповідає дійсності.