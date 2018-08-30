За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 39 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 39 повідомлень про пожежі на відкритих територіях з них – 2 лісові. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 20,475 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 50 одиниць техніки та 189 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: на воді врятовано чоловіка
29 серпня о 09:57 в районі бази відпочинку «Дружба» смт Кирилівка Якимівського району на відстані 150 м від берега рятувальники окремого поста АРЗ СП м. Запоріжжя врятували 45-річного чоловіка, який під час купання знесилився та подавав знаки про допомогу. Від медичної допомоги врятований відмовився.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 52 одиниці ВНП часів минулих війн
28 та 29 серпня в лісосмузі за с. Лиманівка Михайлівського району фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 52 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 14 артилерійських снаряда калібру 76 мм, 2 артилерійських снаряда калібру 82 мм, 1 авіабомбу та 32 гранати Ф-1 часів війн. Сьогодні роботи по вилученю та знешкодженю будуть продовжені.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в гуртожитку
30 серпня о 00:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Жуковського Олександрівського району м. Запоріжжя.
Враховуючи, що це гуртожиток, отже об’єкт з масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику виїхало 7 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що кімнаті гуртожитку на восьмому поверсі горить матрац на загальній площі 2 м кв.
Під час виникнення займання, в кімнаті знаходились студенти. Люди відчули запах диму, негайно викликали рятувальників та за допомогою вогнегасника локалізували полум’я .
О 00:40 рятувальники повністю ліквідували горіння.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання зарядного пристрою електронної сигарети. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
30 серпня – 01 вересня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вдень 30 серпня місцями на території Запорізької області очікується східний вітер 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 30 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 16-21°, місцями до 12°, вдень 29-34°.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 17-19°, вдень 31-33°.
по Азовському морю
Вітер східний, північно-східний 6-11 м/с, пориви 14 м/с. Місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 18-23°, вдень 28-33°.
Прогноз погоди на 31 серпня – 01 вересня 2018 року
по Запорізькій області
31.08.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 13-18°, вдень 29-34°.
01.09.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 13-18°, вдень 28-33°.