Запорізька поліція провела перевірку щодо порушень законодавства поліцейською, яка отримала службове житло

За фактом публікації у ЗМІ щодо незаконних дій з боку співробітниці поліції Запорізької області проведено службове розслідування. Порушень з боку працівника поліції не встановлено. Матеріали перевірки будуть скеровані до прокуратури для прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Ряд Інтернет-видань та телеканалів поширили інформацію про те, що працівник поліції виселила з квартири та вигнала на вулицю жінку, яка мешкала в квартирі будинку по вул. Південноукраїнській у Вознесенівському районі Запоріжжя.
Керівництвом ГУНП в Запорізькій області за цим фактом ініційовано проведення службового розслідування.
Встановлено, що Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради поліцейській було видано ордер на однокімнатну квартиру.
На момент оформлення Рішення та документів у квартирі ніхто зареєстрований не був. Проте з’ясувалось, що у квартирі мешкає жінка, без законних на це підстав, та яка з 2010 року не має місця реєстрації на території Запорізької області. Тому керівництво обласної поліції звернулось до Запорізької міської ради з метою створення комісії для перевірки та вирішення зазначеного питання. Так рішенням комісії було опечатати помешкання, а жінці виділити кімнату для проживання у гуртожитку. Наразі триває судовий розгляд з цього питання.
Під час проведення службового розслідування, порушень з боку працівника поліції не виявлено.
Крім того, матеріали перевірки будуть скеровані до прокуратури Запорізької області для прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Прохання до журналістів, не потрібно інсинуацій, подання неправдивої та неперевіреної інформації. Поліція виконує свої обов’язки, нічого не приховує, та на даний час очікує законного рішення суду.
Відділ комунікації поліції Запорізької області