Запорізькі дільничні виявили наркотики вартістю понад 40 тисяч гривень

Дільничні офіцери поліції спільно зі слідчим Заводського відділення поліції виявили за місцем мешкання раніше засудженого громадянина амфетамін та марихуану. Вилучене направлено на експертизу.
28 серпня дільничні офіцери поліції спільно зі слідчим Заводського відділення поліції провели санкціонований обшук в одній з квартир на території району.
За місцем мешкання раніше засудженого чоловіка, 1978 року народження, поліцейські виявили та вилучили зіп-пакети з кристалічною речовиною, попередньо встановлено «амфетамін» та близько 500 грам наркотичної речовини рослинного походження, попередньо встановлено «марихуана».
Вилучене направлено для проведення експертизи до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Триває розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
З початку року запорізькими поліцейськими 519 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що в Мелітополі, під час обшуку у двох раніше засуджених місцевих мешканців, поліцейські виявили близько кілограму наркотичних речовин рослинного походження та семи літрів розчину екстракційного опію.
Відділ комунікації поліції Запорізької області