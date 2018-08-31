Фестиваль «Khortytsia Freedom». Тепер про сміття

У Запоріжжі триває підготовка до проведення музичного фестивалю «Khortytsia Freedom». Етно-фестиваль буде проводитися 1-2 вересня в парку Металургів імені В. Сацького.
В рамках співпраці міської влади та ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» підприємство взяло на себе зобов’язання встановити 1 і 2 вересня в парку Металургів ім. Сацького десять контейнерів для збору ТПВ. Це буде зроблено на безоплатній основі. Також «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» має забезпечити своєчасний вивіз зібраного сміття.
Активну участь в підготовці і організації заходів беруть міські комунальні служби. Одне з питань, які потребують вирішення – встановлення сміттєвих контейнерів в місці проведення заходів, організація вивозу сміття.
На ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» відзначають, що і далі планують брати участь в підготовці і проведенні міських заходів. Це одна зі складових співпраці міста та підприємства, яке базується на Меморандумі, підписаному між міськвиконкомом та ТОВ «Вельтум-Запоріжжя».