На Запоріжжі 1670 роботодавців підвищили рівень заробітних плат

У Запорізькій області з початку року 1670 підприємців та керівників підприємств добровільно підвищили рівень оплати праці найманим працівникам. У результаті до бюджетів та соціальних фондів додатково надійшло більше 1 мільйона 600 тисяч гривень, у тому числі, майже 770 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 867 тисяч гривень єдиного соціального внеску.
Спільні дії органів влади та фіскальної служби області у цьому напрямі зосереджені, перш за все, на взаємодії з роботодавцями, що виплачують зарплати, розмір яких менше за законодавчо встановлений, або які мають заборгованість по виплаті заробітних плат. На обласному та районних рівнях діють профільні комісії та робочі групи, на які запрошуються суб’єкти господарювання для вирішення проблемних питань.
У цьому році на робочих групах заслухано керівників 1731 підприємства. На сьогодні понад 96 відсотків з них вже збільшили рівень оплати праці.
Головне управління ДФС у Запорізькій області