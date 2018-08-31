У Бердянську оперативники затримали підозрюваного у вбивстві

Співробітники кримінальної поліції Бердянського відділу поліції затримали зловмисника, який спричинив ножове поранення потерпілому. Від отриманого ушкодження чоловік помер.
31 серпня близько 07:40 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від медсестри, що в пансіонаті, розташованого по вулиці Мічуріна в місті Бердянськ, виявлено труп чоловіка.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.
Правоохоронці виявили труп чоловіка 1974 року народження з тілесними ушкодженнями.
Слідчі спільно з експертами збирали речові докази, оперативники опитували всіх можливих свідків події.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів, співробітники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Чоловіка 1933 року народження затримали.
Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого зловмисник спричинив ножове поранення в області шиї потерпілому. Від отриманого тілесного ушкодження останній помер.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 56 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що у Бердянську оперативники затримали підозрюваного у крадіжці майна відпочиваючих.
Відділ комунікації поліції Запорізької області