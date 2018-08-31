У Мелітополі на сесії міськради Сергій Коміссаров визначив напрямки діяльності поліції для зниження рівня злочинності в місті

Під час виступу на сесії Мелітопольської міської ради начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров поінформував про криміногенну ситуацію в Мелітополі та окремо зупинився на реалізації програми «Безпечне місто».
31 серпня на сесії Мелітопольської міської ради виступив начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров, який розповів, про криміногенну ситуацію в Мелітополі та шляхи підвищення ефективності реагування на злочини та їх розкриття.
Начальник поліції області зазначив, що на сьогодні рівень злочинності в Запорізькій області залишається одним із найвищих по країні. По місту Мелітополю рівень злочинності також високий. Протягом 7 місяців цього року до Мелітопольського відділу поліції надійшло майже 20 тисяч заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2017 року (15,5 тис.)
За підсумками 7 місяців поточного року на території Мелітополя скоєно 416 злочинів у громадських місцях та 235 – на вулицях. При цьому лише кожне четверте таке кримінальне правопорушення розкривається по «гарячих слідах». Підвищити ефективність розкриття злочинів та правопорушень допоможе прискорення процесу впровадження програми «Безпечне місто».
Сергій Коміссаров зазначив, що на сьогодні по місту функціонує 51 відеокамера, але вони не охоплюють всі потенційно небезпечні та стратегічно важливі місця. Адже саме збільшення кількості відеокамер вплине на підвищення ефективності превентивної діяльності, протидії злочинності, та у цілому на підвищення рівня безпеки на території міста.
Також на покращення стану криміногенної ситуації в Мелітополі значно вплине робота новоствореного підрозділу патрульної поліції, набір до лав якої розпочався 7 серпня.
Крім цього, Сергій Коміссаров зупинився на питанні боротьби з наркозлочинністю та звернувся з клопотанням про придбання обладнання, яке значно скоротить термін проведення досліджень вилучених наркотичних засобів та мінімізує навантаження на експертів. Також гострою проблемою сьогодення залишається збут наркотиків через всесвітню мережу Інтернет. Широкого розповсюдження набули факти напису Інтернет – адресів, по яких можна придбати наркотики, на об’єктах нерухомості у Мелітополі. Він запропонував на міському рівні зобов’язати комунальні служби при появі таких надписів, одразу ж їх ліквідовувати.
Очільник поліції області подякував депутатам за взаєморозуміння й підтримку поліції та за надання у безоплатне користування 2 автомобілів RENAULT DUSTER для виконання працівниками Мелітопольського відділу поліції своїх службових обов’язків. Він висловив сподівання на подальшу співпрацю у питаннях безпеки мешканців та гостей міста, а також матеріально-технічну допомогу Мелітопольському відділу поліції, а саме ремонту будівлі відділу. Окрім цього, обговорили реалізацію вже існуючих програм по забезпеченню правопорядку у місті, а також домовились про взаємодію, розробку та впровадження нових програм щодо стабілізації криміногенної ситуації в районі у 2019 році.
Нагадаємо, що на сесії Запорізької облради Сергій Коміссаров запропонував місцевій владі нові спільні форми боротьби зі злочинністю.
Відділ комунікації поліції Запорізької області