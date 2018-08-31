У Запоріжжі громадянин допоміг затримати грабіжника

У Вознесенівському районі Запоріжжя чоловік зірвав з шиї жінки золоту прикрасу. Громадянин, який став свідком злочину, наздогнав зловмисника. Останнього затримали в порядку ст.208 КПК України.
30 серпня до Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про пограбування жінки біля будинку по бульвару Центральному.
Встановлено, що на біля будинку по бульвару Центральному до потерпілої 1954 року народження, підійшов нападник, зірвав з шиї золотий ланцюжок та кинувся тікати.
Свідком злочину став чоловік, який проходив неподалік. Він наздогнав зловмисника. В цей час на місце події під’їхав наряд патрульної поліції, який затримав правопорушника.
Слідчо-оперативною групою вилучена викрадена золота прикраса.
Раніше засуджений мешканець Запоріжжя 1984 року народження затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 212 особам повідомили про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що працівники кримінальної поліції затримали мешканця Херсонської області, який підозрюється у скоєнні пограбувань на території Василівського району.
Відділ комунікації поліції Запорізької області