Впровадження пенітенціарної пробації в Запорізькій області

30 серпня в Державні установі «Біленківська виправна колонія (№ 99)» з метою упровадження пенітенціарної пробації для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, і на теперішній час готуються до звільнення працівниками філії Центру пробації в Запорізькій області, Запорізької районної філії Запорізького обласного центру зайнятості й Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях проведено інформаційний захід.
Під час відвідування установи виконання покарань засудженим розповіли, що таке пенітенціарна пробація, роль уповноважених органів з питань пробації в процесі підготовки засуджених до звільнення; надали корисну інформацію щодо порядку постановки на облік біржі праці, які документи для цього необхідні та порядок нарахування і виплати допомоги по безробіттю; чим відрізняється первинна безоплатна правова допомога від вторинної, яка категорія осіб має право на вторинну правову допомогу згідно з законодавством України, і яким чином її можна отримати.
Відповідно до Закону України «Про пробацію» пенітенціарна пробація – це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання.
Орган пробації спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування сприяють засудженим, які готуються до звільнення, у: визначенні місця проживання після звільнення; працевлаштуванні працездатних осіб; влаштуванні до спеціалізованої установи для звільнених; госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги; вирішенні інших проблемних питань.
Філія Центру пробації в Запорізькій області