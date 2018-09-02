Саме так: хоча на гала-концерт ХХХV Міжнародного фестивалю авторської пісні «Байда-2018» 9 вересня о 12.00 в ПК «Титан» вхід за квитками з визначеним місцем, але… платити не треба: телефонуйте 279-53-46, бронюйте й отримуйте запрошення.
Та гала-концерт – лише вершина фестивалю, який триватиме три дні з 7 по 9 вересня. Головні події відбудуться на турбазі «Дніпрянка» на Павло-Кічкасі. Ви мешкаєте далеко? Нема проблем! Тут вас оселять з усіма зручностями за символічні 50 гривень на добу. Ще за 80 гривень, за бажання, отримаєте дві вечері й обід. Лише любителям спиртного та гамірних посиденьок біля вогнища доведеться себе стримати: поруч інтернат, дітям заважати не можна.
Зате яка програма! З ранку і до… ранку: концерт-привітання, міні-«сольники», майстер-класи, конкурсний концерт, «посвята в козаки», весела «чайхана»… Лідер Української ліги «Що? Де? Коли?» Віктор Байрак 7 вересня опівночі (!) проведе захоплюючу інтелектуальну гру. Запорізькі митці Еріка Равіч і Жан Сєлєзенєв забезпечать арт-терапію й антистрес…
35-й фестиваль авторської пісні «Байда» оновлюється. Ще б пак! Цього разу за його проведення узялося недавно створений Запорізький центр авторської пісні. Він відроджує конкурсну програму, в якій можуть узяти участь всі бажаючі барди. Експертну комісію очолить всесвітньо відомий Володимир Васильєв (м.Харків). Електронна реєстрація учасників конкурсу – на сайті bards.name (сторінка Фестивалі (рег.). А детальна інформація про «Байду-2018» – на сторінках Запорізького центру авторської пісні і ПК «Титан»: facebook.com/groups/187123052890027 та facebook.com/profile/php?id=100027308228154.
«Байда-2018». Замовляйте безкоштовні запрошення!
Саме так: хоча на гала-концерт ХХХV Міжнародного фестивалю авторської пісні «Байда-2018» 9 вересня о 12.00 в ПК «Титан» вхід за квитками з визначеним місцем, але… платити не треба: телефонуйте 279-53-46, бронюйте й отримуйте запрошення.