Бердянськ обєднається з Азовським

Депутати Бердянської міськради проголосували за надання згоди Азовській сільській раді на приєднання. Таким чином утворилася Бердянська міська об’єднана територіальна громада у складі Бердянська та села Азовське. Тепер об’єднання мають “погодити” запорізькі ОДА та облрада. Згідно закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад”, чотири запорізькі міста – Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак – отримали право взяти участь в процесі створення об’єднаних територіальних громад. Енергодар вже не має такої можливості у зв’язку з тим, що місто з усіх боків оточене вже сформованими об’єднаними територіальними громадами.