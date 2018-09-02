Бердянськ – старт нового начального року

Бердянськ – старт нового начального року

Студенти Бердянського педагогічного університету відсвяткували початок нового навчального року на центральній площі міста. Новоспечені студенти принесли клятву першокурсника, пообіцявши успішно вчитися, бути активними і гідними звання студента БДПУ.

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