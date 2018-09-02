Бердянськ – старт нового начального року 02.09.2018 Студенти Бердянського педагогічного університету відсвяткували початок нового навчального року на центральній площі міста. Новоспечені студенти принесли клятву першокурсника, пообіцявши успішно вчитися, бути активними і гідними звання студента БДПУ. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Google+(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство