Нібулон врятував Молочний лиман

Компанія «НІБУЛОН» завершила роботи з порятунку мальків піленгаса, що потрапили в пастку в Молочному лимані. Нагадаємо, Запорізька ОДА звернулася за допомогою до «НІБУЛОНу» для того, щоб земснаряд компанії розчистив рибам занесений пісками шлях до Азовського моря. Роботи з очищення протоки, що зв’язує Молочний лиман і море, були успішно завершені. «Для того, щоб звільнити піленгас з полону, екіпаж земснаряда компанії (Володимир Ткаченко, Андрій Кривошеїн, Денис Селезньов, Ігор Рибаченко) працював цілодобово під контролем регіонального директора Володимира Горишного. Всього було прокопано близько 10 тис. М³ піску. Довжина каналу, який з’єднав Молочний лиман з Азовським морем, склала 680 м, глибина до 2 м », – інформує прес-служба.