Поліцейські привітали з Днем знань школярів Запорізької області

Поліцейські привітали з Днем знань школярів Запорізької області

Під час святкування Дня Першого дзвоника працівники ювенальної поліції відвідали школи Запорізької області та нагадали дітям правила безпечної поведінки. 

1 вересня працівники поліції ювенальної превенції відвідали навчальні заклади Запорізької області, де проходили урочисті лінійки з нагоди Дня знань. Поліцейські забезпечили охорону правопорядку під час святкування. 

Працівники поліції привітали школярів зі святом Першого дзвоника і побажали їм гарно вчитися.

Також правоохоронці провели профілактичні бесіди, під час яких нагадали дітям правила безпечної поведінки та поговорили на тему шкільного булінгу. Поліцейські закликали дітлахів бути обережними: не розмовляти із незнайомцями, не порушувати правила дорожнього руху, а також бути дружніми, поважати один одного та слухатися вчителів. 

Нагадаємо, що в Запоріжжі поліцейські встановили рекорд України із найбільшого державного прапора з повітряних кульок.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

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