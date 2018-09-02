Поліцейські привітали з Днем знань школярів Запорізької області

Під час святкування Дня Першого дзвоника працівники ювенальної поліції відвідали школи Запорізької області та нагадали дітям правила безпечної поведінки.
1 вересня працівники поліції ювенальної превенції відвідали навчальні заклади Запорізької області, де проходили урочисті лінійки з нагоди Дня знань. Поліцейські забезпечили охорону правопорядку під час святкування.
Працівники поліції привітали школярів зі святом Першого дзвоника і побажали їм гарно вчитися.
Також правоохоронці провели профілактичні бесіди, під час яких нагадали дітям правила безпечної поведінки та поговорили на тему шкільного булінгу. Поліцейські закликали дітлахів бути обережними: не розмовляти із незнайомцями, не порушувати правила дорожнього руху, а також бути дружніми, поважати один одного та слухатися вчителів.
Нагадаємо, що в Запоріжжі поліцейські встановили рекорд України із найбільшого державного прапора з повітряних кульок.
Відділ комунікації поліції Запорізької області