Рятувальники про безпеку

Рятувальники Запорізької області провели для дітей майстер-клас за правиламм безпеки життєдіяльності. Розгорнувши пересувний консультаційний пункт поблизу Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості, фахівці ДСНС і співробітники навчально-методичного центру БЖД та ЦЗ закликали дітей і їх батьків присвятити кілька хвилин свого часу власній безпеці. Спеціалісті давали поради щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті та на відкритій території, пояснили алгоритм дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, правила поведінки на водних об’єктах та при виявленні вибухонебезпечних предметів. Всі бажаючі змогли ознайомитися з навчальними макетами вибухонебезпечних предметів, змістом «тривожного валізи» і первинними засобами захисту органів дихання. Крім того, увагу привернула пожежна машина. Діти мали можливість ознайомитися з «червоним гігантом» і відчути себе справжніми рятувальниками, примірявши бойовий одяг.