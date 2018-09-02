У Запоріжжі затримано чоловіка, який у балаклаві скоїв розбійний напад

Завдяки небайдужим громадянам вдалось затримати зловмисника, який побив та відібрав майно у мешканця Шевченківського району Запоріжжя. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.
31 серпня близько 20:00 біля будинку по вулиці Харчовій в місті Запоріжжя невідомий чоловік у балаклаві побив місцевого мешканця 1995 року народження, після чого заволодів його майном. Неподалік місця злочину розбійника затримали перехожі та передали працівникам поліції.
Правоохоронці встановили особу підозрюваного у скоєнні розбійного нападу. Ним виявився мешканець Запоріжжя 1991 року народження, у якого поліцейські вилучили балаклаву та викрадене майно.
Потерпілий з тілесними ушкодженнями був доставлений до 5-ї міської лікарні.
Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року на території Запорізької області працівники поліції розкрили 213 розбоїв та 214 особам повідомлено про підозру.
Нагадаємо, що в місті Бердянськ оперативники затримали підозрюваного у вбивстві.
Відділ комунікації поліції Запорізької області