У Запоріжжі затримано чоловіка, який у балаклаві скоїв розбійний напад

У Запоріжжі затримано чоловіка, який у балаклаві скоїв розбійний напад

Завдяки небайдужим громадянам вдалось затримати зловмисника, який побив та відібрав майно у мешканця Шевченківського району Запоріжжя. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування. 

31 серпня близько 20:00 біля будинку по вулиці Харчовій в місті Запоріжжя невідомий чоловік у балаклаві побив місцевого мешканця 1995 року народження, після чого заволодів його майном. Неподалік місця злочину розбійника затримали перехожі та передали працівникам поліції.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у скоєнні розбійного нападу. Ним виявився мешканець Запоріжжя 1991 року народження, у якого поліцейські вилучили балаклаву та викрадене майно.

Потерпілий з тілесними ушкодженнями був доставлений до 5-ї міської лікарні.

Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року на території Запорізької області працівники поліції розкрили 213 розбоїв та 214 особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що в місті Бердянськ оперативники затримали підозрюваного у вбивстві.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

Кримінал