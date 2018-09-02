Військовослужбовець врятував дівчину

31 серпня, близько 6-ї години військовослужбовець 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України старший солдат Леонід Стукало врятував дівчину, яка збиралася пригнути з плотини.
Інцидент трапився на плотині Дніпровської ГЕС, їдучі на своїй машині Леонід помітив одиноку дівчину яка стояла на огороджувальних перилах плотини. Військовослужбовець негайно зреагував та зупинив автомобіль за 100 метрів від дівчини щоб не налякати її, обережно підійшовши до неї, Леонід переконав дівчину не укорочувати собі віку та допоміг їй перелізти через перила на проїжджу частину. Дівчина плакала та не могла пояснити свій вчинок.
Військовослужбовець відвіз молоду дівчину до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, де вияснилось що вона зникла з дому 2 дні назад і виконувала завдання із гри “Синій кит”, де останнім завданням було стрибок з плотини.
старший солдат Дмитро Кравчук