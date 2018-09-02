Вінчальна літургія

16 вересня 2018 року в Свято-Покровському архієрейському соборі міста Запоріжжя Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука проведе вінчальну Божественну літургію. Відмінною особливістю вінчальної літургії є з’єднання в одне богослужіння двох таїнств православної церкви – таїнства шлюбу і причастя. До таїнства шлюбу (вінчання) запрошують подружні пари віком до 35 років православного віросповідання, які перебувають у зареєстрованому шлюбі.
Попередній запис у відповідального ієрея Максима Райкова 096 602 74 24.