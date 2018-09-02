Журналіст Суспільного мовника Запоріжжя видав “Книгу Сили”

Першу частину трилогії “Книга Сили” представив журналіст Суспільного мовника Запоріжжя, музикант і письменник Валентин Терлецький. Це художнє дослідження легенд і феномену українського козацтва від його зародження до теперішнього часу, що ґрунтується виключно на реальних подіях, маловідомих фактах і численних загадках. Серія складається з видань “Книга Сили. Воля”, “Книга Сили. Віра”, “Книга Сили. Держава”. Оформлення та дизайн першої частини належить українському художнику, ілюстратору й досліднику Олегу Кіналю.
Загалом це десята книга Валентина Терлецького та дебют у жанрі історичного роману. Його основою стала авторська телевізійна програма “Козацька звитяга”, що протягом чотирьох років виходила на телеканалі “Запоріжжя”.
“Працюючи над книгою, я робив усе нові й нові відкриття, перш за все для самого себе. Багато інформації, знайденої у першоджерелах, ніколи раніше чомусь не озвучувалися в широкий загал, немає їх у підручниках і навіть у вузькоспеціалізованих історичних працях. А оскільки в моїй книзі немає жодного вигаданого персонажа чи події, то деякі факти будуть озвучені в сучасному “козакознавстві” таки вперше, не говорячи про “пересічних громадян”. Деяким фактам і подіям, нібито розрізненим і не пов’язаним між собою, я надав потрібного сенсу й концептуальності, зв’язав між собою, якраз у цьому і є художність твору, бо “Книга сили” — це все ж таки не наукова праця, а художній твір”, — зазначив Валентин Терлецький.
Серед героїв першого роману серії “Книга Сили. Воля” не лише такі знакові імена, як Дмитро Байда-Вишневецький, Іван Підкова, Семерій Наливайко, Самійло Кішка, але й багато майже невідомих широкому загалу козаків та козацьких старшин. Усі імена взяті з козацьких реєстрів 1572, 1578, 1581, 1590 рр., з офіційної документації того часу (універсали, листування, грамоти, інструкції тощо), з літописів, мемуарів та щоденників очевидців і учасників подій, із тогочасних хронік.
“Я перелопатив тонни різної літератури, ніколи в житті не читав так багато! Користувався переважно першоджерелами. Довелося відновити знання польської мови, бо величезний масив цих джерел та й сучасних розвідок написані саме польською мовою, та ще й тогочасною. А ще – німецькою і латиною. Довелося згадати і староруську (староукраїнську) мову, якою герої моєї книги пишуть свій діаріуш (щоденник). Його уривками починається кожний розділ книги. Зробив цікаве відкриття для себе – багато тогочасних слів, якими користувалися козаки, і зараз мають широке практичне застосування, ніколи б і на думку не спало, що козаки, приміром, запросто могли при вітанні казати один одному “респект”, висловлюючи тим повагу”, — написав на Facebook-сторінці “Книги Сили” її автор.
Першу частину трилогії Валентина Терлецького — “Книга Сили. Воля” — буде представлено на Форумі видавців, який триватиме з 19 по 23 вересня у Львові.