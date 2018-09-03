Юлія Тимошенко презентувала концепцію нової Конституції

24 серпня, в День незалежності України, Юлія Тимошенко презентувала концепцію нового суспільного договору та його серця – нової Конституції. На заході були присутні правники, політики, експерти та представники громадянського суспільства.
Активна робота над концепцією тривала з 15 червня: тоді, на форумі «Новий курс України» Юлія Тимошенко запросила експертне середовище долучитися до її ініціативи. Більше сотні інтелектуалів держави приєдналися до роботи та два місяці активно працювали у робочих групах. До їх числа увійшли й співавтори Конституції 1996 року.
Необхідність нового суспільного договору, яка давно назріла в суспільстві, розуміє під собою розробку передумов для досягнення кожною людиною свого максимального потенціалу в державі. Також вона включає в себе можливості реалізації прямої демократії, недопущення узурпації влади однією партією або людиною, та сприяє доступу людей до прийняття державницьких рішень.
Також Юлія Тимошенко пропонує у концепції зміну діючої змішаної президентсько-парламентської форми правління на парламентську республіку канцлерського типу. Досвід багатьох процвітаючих країн доводить ефективність саме такої форми правління. В Україні, де процвітає дуалізм влади, який треба терміново викорінювати, такий перехід є надважливим.
Реформа виборчої системи, яку пропонує лідер «Батьківщини», має на меті якісну активізацію діяльності політичних партій та ліквідацію впливу на них олігархічних груп. Юлія Тимошенко пропонує зниження на виборах прохідного бар’єру до 2 %, що дозволить малим, незаплямованим партіям пройти до парламенту. Особливо важливим це є для активної української молоді, яка прагне змінювати державу, та має безліч бюрократично-олігархічних перепон.
Також концепція Тимошенко пропонує створення всеукраїнських галузевих асоціацій з участю в них представників громадського суспільства. Це мають бути об`єднання спеціалістів, інтелектуалів, аналітичних центрів та громадських організацій. Наслідком їх роботи стане надання суспільству реальних інструментів впливу на владу.
Не менш важливим є створення Національної асамблеї самоуправління, яка стане колективним органом, сформованим із лідерів всеукраїнських асоціацій, моральних та духовних авторитетів. До її повноважень входитиме призначення генерального прокурора, голови ЦВК, членів КСУ, обмундсменів, керівників та членів незалежних регулюючих органів, а також право оголошувати загальнонаціональні референдуми.
Ще однією абсолютно новою, унікальною пропозицією Юлії Тимошенко, є надання громадянам права законодавчої ініціативи. Кожен українець зможе запропонувати той закон, який вважає важливим для суспільства та оптимізуючим державні процеси.
Наразі, після презентації в Києві, стартує низка презентацій по всім регіонам України. Паралельно з цим в мережі Інтернет буде запущено спеціальну Вікі-платформу, на якій кожен бажаючий зможе редагувати та вдосконалювати концепцію.