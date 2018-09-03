Щоденно фіскальна служба регіону видає запорізьким платникам більш ніж двісті електронних ключів

Запоріжці активно користуються ключами цифрового підпису фіскальної служби. За вісім місяців поточного року фахівці органів ДФС регіону видали понад 13 тисячам платникам 38,5 тисячі посилених сертифікатів ЕЦП. Лише за попередній місяць зареєстровано 1450 нових користувачів, яким видано 4200 електронних ключів.
За допомогою ключів ЕЦП платники податків отримують доступ до десятків он-лайн сервісів фіскальної служби. Більшість із них впроваджено в Електронному кабінеті платника. Крім того, посилені сертифікати електронного цифрового підпису застосовуються при надсиланні звітності до органів ДФС та митної служби, Пенсійного фонду України та інших відомств.
Більше інформації про роботу Акредитованого центру сертифікації ключів, його регіональних відділень, особливості отримання ЕЦП для різних категорій користувачів можна дізнатися на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (http://acskidd.gov.ua).
Головне управління ДФС у Запорізькій області