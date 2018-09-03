У Карітасі Запоріжжя відбулася акція “Шкільний портфелик”

Відчуття, які виникають першого вересня, не можливо порівняти ні з якими іншими відчуттями з нашого дитинства! День знань завжди відрізняється яскравістю вражень і нових переживань, нових надій і несподіваних зустрічей. Перший дзвінок і початок нового навчального року – це свято викладачів та вчителів, студентів та учнів, батьків, наших друзів і в якійсь мірі навіть свято, що якимось неймовірним дивом об’єднує всі покоління.
Нажаль, не всі сім’ї мають змогу зібрати дитину самостійно до школи та придбати все необхідне. Саме для підтримки вразливих родин Карітас Запоріжжя кожного року проводить благодійну акцію «Шкільний портфелик», створюючи для них атмосферу свята. Тому сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з родин, що переїхали у Запоріжжя з Донбасу та Криму, діти, позбавлені батьківського піклування, вже з нетерпінням чекають на “Портфелик”.
Малеча з великою радістю, а це 42 запорізьких школяра, отримала від Карітасу портфелі з наборами канцелярії, які були зібрані завдяки небайдужим громадянам нашого міста. Це речі, які були вкрай необхідними для них в часі початку навчального процесу.
Фахівці проекту “Простір підтримки” Карітас Запоріжжя побажали діточкам успіхів у навчанні, та отриманні нових знань. А після вручення на дітей чекав приємний сюрприз – анімаційний розважальний захід.
Від імені дітей, батьків та усього колективу Карітас Запоріжжя хочемо подякувати менеджеру проекту “Стійкість та розвиток” Hanna Melnyk, ФОП Вадиму Калюжняку, Африка – Пляжно-Развлекательный Комплекс. Запорожье, та усім нашим однодумцям та партнерам, які допомогли нам зібрати портфелі та шкільне приладдя!
Ми бажаємо Вам успіху, та вдячні за Вашу соціальну відповідальність!
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
Відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»