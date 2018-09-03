У Мелітополі в Ізоляторі тимчасового тримання затримані намагались влаштувати заворушення

Працівниками відділу поліції припинені протиправні дії затриманих в Ізоляторі тимчасового тримання в місті Мелітополі. Відкрито кримінальне провадження.
2 вересня близько 16:20 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в Ізоляторі тимчасового тримання в місті Мелітополь намагались влаштувати бунт, намагались пошкодити двері та майно, зірвали камери відеоспостереження.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції. Крім того, на місце одразу виїхало керівництво ГУНП в Запорізькій області, прокурор Запорізької області та керівництво Мелітопольської місцевої прокуратури.
Під час припинення протиправних дій та наведення порядку, декілька затриманих намагались спричинити собі тілесні ушкодження. Всім була надана медична допомога, госпіталізація нікому не знадобилась.
О 17:30 правопорушення припинені працівниками відділу поліції, спецпризначенці для припинення протиправних дій не залучались.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу тощо) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
За цим фактом призначено проведення службового розслідування. Діям всіх учасників правопорушення буде надана правова оцінка. Результати перевірки будуть скеровані до прокуратури для прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Відділ комунікації поліції Запорізької області