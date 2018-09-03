У школах Запорізької області провели понад 400 уроків з поліцейськими

Працівники поліції ювенальної превенції відвідали школи Запорізької області та провели профілактичні бесіди. Також поліцейські привітали дітлахів із початком навчального року та побажали успіхів в отриманні нових знань.
3 вересня у рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок із поліцейським» працівники поліції ювенальної превенції відвідали навчальні заклади на території Запорізької області, де пройшли урочисті лінійки з нагоди свята Першого дзвоника.
Правоохоронці забезпечили охорону публічного порядку під час урочистостей.
Окрім того, для школярів області провели понад 400 уроків з поліцейськими. Під час профілактичних бесід працівники поліції нагадали дітям правила безпечної поведінки та поговорили на тему шкільного булінгу. Поліцейські закликали дітлахів бути обережними, не порушувати правила дорожнього руху, поважати один одного та слухатися вчителів.
Нагадаємо, що 1 вересня поліцейські привітали школярів з Днем знань.
Відділ комунікації поліції Запорізької області