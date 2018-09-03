У Запоріжжі реконструювали вулицю Земського лікаря Лукашевича

Вулиця Земського лікаря Лукашевича проходить від вулиці Поштової до вулиці Жуковського. Поруч розташовані один з великих міських ринків, гімназія №11. В результаті тут жвавий рух транспорту. Також тут проходять трамвайні колії, а під ними водопровідні мережі. Все це вимагало заміни. В результаті було прийнято рішення про реконструкцію вулиці. Тепер роботи практично завершилися. Проконтролювати результати приїхав міський голова Володимир Буряк.
Реконструкція вулиці Земського лікаря Лукашевича була розбита на кілька етапів. На початку тут було проведено демонтаж контактної мережі електротранспорту, трамвайних колій, підготовчі роботи для подальшого ремонту, змонтовані залізобетонні плити під основу з асфальтобетону. Замість старих трамвайних шляхів поклали нові безшумні рейки, також замінили контактні мережі і встановили нове освітлення.
– Спочатку планувалося завершити роботи швидше. Однак після більш детального вивчення ситуації було прийняте, вважаю, правильне рішення. Тут вирішили замінити не тільки рейки, асфальт, зовнішнє освітлення, але і водопровідні мережі. В результаті проект був розбитий на два етапи, – зазначив Володимир Буряк.
Таким чином були проведені роботи по заміні водопровідних комунікацій: облаштовані колодязі, змонтовані захисні футляри з металевих труб під трамвайною колією для водопроводу, виконані монтаж і врізка пластикового водопроводу в діючу систему.
Після завершення цих робіт покладений новий асфальт на дорозі, облаштовано новий тротуар. Завершено монтаж зовнішнього освітлення, нанесена розмітка, закінчується встановлення дорожніх знаків.
– Районній адміністрації по Олександрівському району також поставлене завдання привести до ладу фасади будинків, розташованих на цій вулиці. Необхідно по можливості використовувати для цього не тільки бюджетні кошти, а й допомогу підприємців, які працюють в цих будинках. Також зараз йдуть роботи на прилеглій ділянці вулиці Жуковського. Тут буде виконаний середній ремонт близько 1200 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи завершаться найближчими днями, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що подібні проекти сьогодні реалізуються в різних районах міста. Триває ремонт шляхопроводу на вулиці Калібровій в Заводському районі, ремонтують шляхопровід на проспекті Металургів у Дніпровському районі, найближчим часом відновиться ремонт дороги на Набережній магістралі біля Центрального пляжу в Вознесенівському районі. Не припиняється ремонт внутрішньоквартальних доріг.
Міський голова також прокоментував завершення реконструкції вулиці Земського лікаря Лукашевича на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».