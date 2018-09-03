У Запоріжжі свідок злочину затримав грабіжника

Поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України раніше засудженого зловмисника, який в Комунарському районі Запоріжжя пограбував пенсіонерку. Наздогнав нападника перехожий, який став свідком злочину.
02 вересня близько 20:15 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про пограбування жінки біля будинку по вулиці Космічній.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції.
Встановлено, що біля будинку по вулиці Космічній нападник вирвав з рук жінки 1939 року народження мобільний телефон. Перехожий чоловік, який став свідком злочину, наздогнав зловмисника та передав співробітникам поліції. Викрадений засіб зв’язку вилучений.
Раніше засуджений мешканець Запоріжжя 1978 року народження затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 217 особам повідомили про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що завдяки небайдужим громадянам вдалось затримати зловмисника, який побив та відібрав майно у мешканця Шевченківського району Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області