Запорізькі поліцейські затримали зловмисницю, яка продавала дівчат у сексуальне рабство закордон

Працівники поліції та прикордонної служби, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, викрили мешканку Запоріжжя, яка займалась вербуванням та переміщенням дівчат закордон у сексуальне рабство. Підозрювана затримана у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.
3 вересня слідчі, працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Запорізькій області та прикордонної служби, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, задокументували злочинну діяльність мешканки Запоріжжя 2000 року народження.
Встановлено, що фігурантка займалась вербуванням та переміщенням жінок, в тому числі неповнолітніх дівчат, з метою отримання коштів за їхній продаж в сексуальне рабство закордон.
На даний час підозрювана затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Нагадаємо, що в Бердянську оперативники затримали підозрюваного у вбивстві.
Відділ комунікації поліції Запорізької області