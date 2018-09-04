ІІІ Всеукраїнський фестиваль духовної музики
Яскравий мистецький проект,
який об’єднує в єдину духовну родину митців країни!
У програмі фестивалю – органна музика, величне хорове мистецтво, багата палітра української та західноєвропейської духовної класики, твори сучасних композиторів.
ІІІ Всеукраїнський фестиваль “БЛАГОFEST” запам’ятається виступами кращих професійних музичних колективів, солістів-вокалістів та солістів-інструменталістів з Києва, Тернополя, Харкова, Одеси, Полтави, Сум, Дніпра та, звісно, із Запоріжжя!
Спеціальний гість – лауреат міжнародних конкурсів, фіналіст телепроекту “Голос країни” – неперевершений чоловічий вокальний квартет “АКОРД” (м. Тернопіль).
На глядачів чекають виставка музичних інструментів Запорізької обласної філармонії, тематична фотозона та найяскравіші враження!
Чудова архітектура концертного залу імені Глінки і прекрасна музика створять надзвичайну сакральну атмосферу, сповнену духовної краси та піднесеного настрою.
Ціна квитка від 80 грн.
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85