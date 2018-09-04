Боротьба за «Запорізьку правду» триває

Громадська організація «Клуб друзів «Запорізької правди», очолювана відомою у Запоріжжі громадською діячкою Людмилою Зеленюк, за підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України під проводом Наталії Кузьменко, разом з колективом нашої газети та небайдужими громадянами, які цінують наше медіа за патріотичну продержавницьку позицію, вийшли на площу перед адмінбудинком облради в день сесії, щоб надихнути депутатів на ухвалення правомірного рішення за Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» про роздержавлення нашого видання.
Нині наша газета в області єдина з комунальних, що не пройшла відповідну процедуру реформування через гальмування її обласним парламентом.
Серед тих, кому не байдужа доля «Запорізької правди» пані Люба Пришляк (Luba Pryslak), голова громади Geelong (Victoria) м. Мельбурн та пані Стефанія Тесорієро (Stephanie Tesoriero)членкиня «Союзу Українок Австралії», м.Сідней(Австралія), Констянтин Лямцев, громадьский активіст -лідер «Просвіти», Дмитро Московцев, актор Нового театру, Вікторія Сироватко, письменниця, Лариса Щетініна, представниця громади Рунвіри “Оріяна, Віра Спиридонівна Кривенька – 92-річна рекордсменка України, найстарша з тих, хто у поважному віці підкорив Говерлу, Лілія Кліменко, журналіст і багато інших пошановувачів газети.
Єдина вимога учасників акції на підтримку «Запорізької правди» до депутатів обласної ради – дати виданню шанс на життя.
– Ми в Австралії дуже вболіваємо за побратимів і посестер в Україні. Хоч між нами відстань у тисячі кілометрів, і щоб дістатися рідних земель, ми мусили тільки літаком подорожувати 21(!) годину, все ж ми відчуваємо спорідненість наших доль, – запевнила пані Люба.- Прибувши з такої далечини, ми хочемо переконати депутатів, що у Запорізькому краї має жити патріотична українськомовна газета.
– Мова – це наша душа. Ми в Австралії бережемо її і всі наші національні традиції. Наші діти вивчають українську з пелюшок. Мені особисто дивно, що тут, в Україні, постало питання про ліквідацію єдиного українськомовного видання. Звертаюся до місцевих депутатів – не допустіть ліквідації газети, – підтвердила пані Стефанія.
На жаль, результати сесії виявилися невтішними для читачів «Запорізької правди». Депутати не дослухалися до вимог запоріжців.
– Ми не складемо рук. Про ситуацію я поінформувала Стефана Романіва, голову Союзу Українських Організацій Австралії. Звертатимося особисто до Президента України Петра Порошенка з тим, щоб він втрутився у ситуацію і допоміг її врегулювати на користь запоріжців,- повідомила Люба Пришуляк, голова громади Geelong (Victoria) м. Мельбурн.
Лариса Юстинюк