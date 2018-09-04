Юліана Козаченко: “На соціальні потреби від Запорізької області надійшло 4,5 мільярда гривень”

За вісім місяців 2018 року роботодавці Запорізького регіону спрямували до соцфондів 4 мільярди 528 мільйонів гривень єдиного соціального внеску (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року рівень сплати ЄСВ збільшився на 1 мільярд 53 мільйони.
Найбільші відрахування до пенсійного та соціальних фондів забезпечили працедавці м. Запоріжжя – 2 мільярди 450 мільйонів, м. Енергодар – 475 мільйонів, м. Мелітополь та Мелітопольського району – 393 мільйони, м. Бердянськ та Бердянського району – 282,6 мільйона, Вільнянського району – 95 мільйонів, Василівського – 90 мільйонів, Токмацького – 84 мільйони, Пологівського – майже 78 мільйонів, Запорізького – 77,6 мільйона та Оріхівського районів – 67,5 мільйона.
Всього за даними звітності з ЄСВ кількість найманих працівників у регіоні складає майже 383 тисячі, більшість з яких працевлаштовані у суб’єктів господарювання-юридичних осіб – близько 92 відсотків, решта працюють у фізичних осіб – понад 8 відсотків.
Головне управління ДФС у Запорізькій області