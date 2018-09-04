КАRL. ORFF СARMINA BURANA. Кантата для оркестру, хору та солістів

Гімн Фортуні-володарці світу,
ода радості, любові і весни
Понад 80 років сценічна кантата Карла Орфа тріумфально крокує кращими сценами Європи, підкорюючи серця меломанів.
Структура твору ґрунтується на ідеї обертання Колеса Фортуни. Малюнок цього колеса Карл Орф винайшов на першій сторінці оригінального збірника середньовічних пісень, який і надихнув композитора. На ободі колеса були написані чотири фрази: “Я правлю. Я правив. Моє правління закінчилося. Я буду правити”. Музична драматургія “Карміна Бурана” – це повний оберт колеса долі.
В основу твору покладено 250 віршів і пісень мандрівних поетів ХІІІ ст., написаних латинською, старонімецькою та старофранцузською мовами.
Карл Орф взяв 24 пісні, змонтував їх, залишивши недоторканим латинський текст, і створив драматургічну композицію з 3-х частин: “Весна”, “В таверні” і “Про любов”.
Найбільш відомою є хорова композиція “О, Фортуна!”, яка містить музичне зерно всієї кантати з характерною для композитора мелодією, гармонією, фактурою і втілює основну думку – про всевладдя долі. Вона відкриває і завершує твір. Саме від Фортуни залежить доля людей.
Цей твір – грандіозний, масштабний, нетривіальний та завжди актуальний.
Ціна квитка від 100 грн.
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
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