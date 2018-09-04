Хто як проголосував за роздержавлення газети “Запорізька правда”

Питання : Про реформування комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради.
Варіант голосування : за основу
Результат голосування : Рішення не прийнято
ЗАРЕЄСТРОВАНО : 66
ПРОГОЛОСУВАЛО : 29
ЗА : 24
ПРОТИ : 2
УТРИМАВСЯ : 3
НЕ ГОЛОСУВАВ : 37
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 18
Фракція “Опозиційний блок”
ЗА : 10
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 1
НЕ ГОЛОСУВАВ : 8
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 6
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 11
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Бєліков Олексій Юрійович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
2 Балицький Віталій Броніславович НЕ ГОЛОСУВАВ
3 Чесноков Іван Іванович НЕ ГОЛОСУВАВ
4 Сухіна Вадим Миколайович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
5 Марич Геннадій Вікторович НЕ ГОЛОСУВАВ
6 Кушніренко Андрій Володимирович НЕ ГОЛОСУВАВ
7 Усатий Володимир Юрійович ЗА
8 Ковалевська Юлія Сергіївна НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
9 Буряк Олег Миколайович НЕ ГОЛОСУВАВ
10 Любім Людмила Сергіївна НЕ ГОЛОСУВАВ
11 Пастушенко Микола Михайлович ЗА
12 Григорчук Олександр Сергійович ЗА
13 Горбань Валерій Іванович НЕ ГОЛОСУВАВ
14 Волошин Микола Миколайович УТРИМАВСЯ
15 Черняк Ігор Анатолійович ЗА
16 Хрол Віталій Іванович ЗА
17 Литовка Віталій Анатолійович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
18 Михайська Наталія Вікторівна НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
19 Бойчук Руслан Валерійович ЗА
20 Криль Ярослав Миколайович ЗА
21 Семенков Єгор Олександрович ЗА
22 Жердєв Ігор Сергійович ЗА
23 Рєпкін Олександр Олександрович НЕ ГОЛОСУВАВ
24 Кірков Олександр Федорович ЗА
25 Бусько Віктор Михайлович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
Фракція “Позафракційний”
ЗА : 1
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 0
НЕ ГОЛОСУВАВ : 3
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 0
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 1
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Голота Юрій Васильович ЗА
2 Сагайдачний Олексій Олександрович НЕ ГОЛОСУВАВ
3 Ковиліна Тетяна Миколаївна НЕ ГОЛОСУВАВ
4 Абдурахманова Світлана Петрівна НЕ ГОЛОСУВАВ
Фракція “Блок Петра Порошенка “Солідарність””
ЗА : 0
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 1
НЕ ГОЛОСУВАВ : 9
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 3
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 1
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Авраменко Наталія Вікторівна НЕ ГОЛОСУВАВ
2 Бурка Геннадій Федорович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
3 Гугнін Едуард Анатолійович НЕ ГОЛОСУВАВ
4 Закарлюка Олег Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ
5 Кюрчев Володимир Миколайович НЕ ГОЛОСУВАВ
6 Лупинос Віталій Юрійович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
7 Машинський Олександр Миколайович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
8 Попов Артем Вікторович УТРИМАВСЯ
9 Самардак Григорій Вікторович НЕ ГОЛОСУВАВ
10 Супруненко Аліна Григорівна НЕ ГОЛОСУВАВ
11 Федоров Іван Сергійович НЕ ГОЛОСУВАВ
12 Чеберко Андрій Іванович НЕ ГОЛОСУВАВ
13 Щербина Віктор Віталійович НЕ ГОЛОСУВАВ
Фракція “Радикальна партія Олега Ляшка”
ЗА : 4
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 0
НЕ ГОЛОСУВАВ : 0
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 2
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 4
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Кузьменко Роман Олександрович ЗА
2 Ружин Юрій Миколайович ЗА
3 Синельник Анатолій Михайлович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
4 Вишнякова Ірина Олександрівна НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
5 Корольов Ян Борисович ЗА
6 Шалєєв Владислав Володимирович ЗА
Фракція “Об’єднання “САМОПОМІЧ””
ЗА : 1
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 1
НЕ ГОЛОСУВАВ : 2
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 2
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 2
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Дем’яненко Євген Миколайович ЗА
2 Клімченко Олена Василівна НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
3 Максимова Ірина Михайлівна УТРИМАВСЯ
4 Марченко Владислав Петрович НЕ ГОЛОСУВАВ
5 Редька Володимир Володимирович НЕ ГОЛОСУВАВ
6 Романов Віктор Іванович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
Фракція “Нова політика”
ЗА : 3
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 0
НЕ ГОЛОСУВАВ : 3
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 0
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 3
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Знаменський Сергій Анатолійович ЗА
2 Коцюба Віктор Юрійович НЕ ГОЛОСУВАВ
3 Чухрай Раїса Василівна ЗА
4 Хвостак Василь Володимирович НЕ ГОЛОСУВАВ
5 Шинкаренко Володимир Леонтійович ЗА
6 Бєліков Сергій Борисович НЕ ГОЛОСУВАВ
Фракція “Наш край”
ЗА : 3
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 0
НЕ ГОЛОСУВАВ : 5
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 2
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 3
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Бабанін Олександр Олександрович НЕ ГОЛОСУВАВ
2 Бодасюк Олена Юріївна НЕ ГОЛОСУВАВ
3 Будянський Олег Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ
4 Величко Володимир Анатолійович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
5 Грачов Сергій Володимирович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
6 Гуцуляк Ірина Геннадіївна НЕ ГОЛОСУВАВ
7 Кальцев Сергій Федорович ЗА
8 Луценко Катерина Василівна ЗА
9 Тарасов Володимир Григорович ЗА
10 Ткаченко Сергій Олегович НЕ ГОЛОСУВАВ
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина””
ЗА : 2
ПРОТИ : 0
УТРИМАЛИСЬ : 0
НЕ ГОЛОСУВАВ : 3
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 3
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 2
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Фукс Геннадій Григорович ЗА
2 Гогунський Андрій Владленович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
3 Дудка Віктор Іванович ЗА
4 Ільїн Микола Іванович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
5 Майстро Дмитро Миколайович НЕ ГОЛОСУВАВ
6 Старух Олександр Васильович НЕ РЕЄСТРУВАВСЯ
7 Суржан Олег Валерійович НЕ ГОЛОСУВАВ
8 Шевченко Геннадій Миколайович НЕ ГОЛОСУВАВ
Фракція “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”
ЗА : 0
ПРОТИ : 2
УТРИМАЛИСЬ : 0
НЕ ГОЛОСУВАВ : 4
НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ : 0
КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ : 2
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата За, Проти,
Утримався, Не реєструвався, Не голосував
1 Барзіон Микола Олексійович НЕ ГОЛОСУВАВ
2 Гатунок Артур Анатолійович ПРОТИ
3 Гришин Ярослав Володимирович НЕ ГОЛОСУВАВ
4 Зотов Дмитро Іванович ПРОТИ
5 Ільїн Олег Володимирович НЕ ГОЛОСУВАВ
6 Чередніченко Станіслав Вікторович НЕ ГОЛОСУВАВ