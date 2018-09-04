Не для всіх депутатів писані Закони України

Довгоочікуваного і бажаного для «Запорізької правди» і всіх її шанувальників рішення про роздержавлення газети, на жаль, так і не було ухвалено на Двадцять третій сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, що відбулося 30 серпня 2018 року. Якщо на попередній сесії для його ухвали не вистачило лише 2 голоси, то нині тільки 24 депутати виконали Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»( про роздержавлення), від 24 грудня 2015 року № 917-VIII, який вступив у силу 1 січня 2016 року. Інші на догоду керівнику фракції БПП «Солідарність» – депутату облради, заступнику голови Запорізької облдержадміністрації Е.А.Гугніну цей закон порушили. Нагадаю, що реформування ЗМІ – це ініціатива Президента України. Тож дивно, що його представник в регіоні фактично саботує таку важливу ініціативу. Сумно, що причина такої його позиції банальна – гроші. Пан Гугнін не хоче повернути борг за послуги з друку газети, кошти на які торік депутати передбачили за Програмою сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, виконати рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Запорізької обласної ради № 46 від 06.04.2017р. http://zor.gov.ua/sites/default/files/rishennya/07_11_46.pdf у повному обсязі, а підпорядкований йому Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Запорізької облдержадміністрації( керівник Л.Р.Шишинашвілі) як єдиний розпорядник бюджетних коштів за означеною програмою, за вказівкою свого патрона витратив їх не за призначенням. В той же час повернення всіх боргів вимагає Закон про роздержавлення.
Те, що депутати не ухвалили необхідного рішення, значить, що з 1 січня 2019 року наша газета – видання із сторічною історією, єдине україномовне видання регіонального рівня в нашій області ризикує припинити своє існування – буде ліквідована. Саме цей результат має на меті пан Гугнін, про що він, вже не криючись, відверто заявив на погоджувальній раді, що передувала сесії.
Щоб схилити депутатів до неправомірного рішення, пан Гугнін вдався до випробуваних ним підступних методів – на цей раз шантажував депутатів, буцімто щойно роздержавившись, газета підпаде під влив обласної організації ВО «Батьківщина». Я особисто зафіксувала момент (на фото), коли укропівець Артур Гатунок ( новоспечений «газетний магнат», якому, вочевидь, обіцяно, що всі передплатники «Запорізької правди» після її ліквідації стануть прихильниками його газети) та член фракції БПП Іван Федоров (заступник Мелітопольського міського голови, який, нагадаю, якось на засіданні постійної комісії з питань бюджету аргументував необхідність ліквідації нашої газети тим, що, мовляв, у Мелітополі не цікаво знати, що робиться у Чернігівці) «пресували» представників фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо негативного голосування у питання про «Запорізьку правду». У кулуарах сесії тема «продажу» газети бютівцям активно поширювалась. Окремі депутати й мені особисто задавали питання з приводу цього.
Моя відповідь така: наша газета – соціальний проект, орієнтований виключно на наших читачів – громадян Запорізької області, це медіа-майданчик для зв’язку влади і громади, що сприяє активному залученню запоріжців навіть з найвіддаленіших територій регіону до прийняття управлінських рішень.
На щастя, в обласній раді таки є депутати, які мають власну позицію щодо захисту прав своїх виборців і вміють її відстоювати. І я вдячна, зокрема, представникам фракції БЮТу, Нової політики, Опозиційного блоку, Нашого краю, Радикальної партії Олега Ляшка (особливо її лідеру Юрію Ружину і Роману Кузьменку, що не повелися на «умовляння» Гатунка і Федорова), що вони проголосували у питанні про роздержавлення «Запорізької правди» саме так, як їм підказало серце. На жаль, таких виявилося значно менше, ніж треба для ухвали рішення.
Щодо інших, серед яких є не тільки вороги преси, але й «друзі» нашої газети (чимало з них напередодні сесії запевняли й мене особисто у своїй підтримці роздержавлення газети, і в їх числі – голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак!), то, сподіваюсь, їх власному «не власному вибору» щодо порушення Закону України оцінку нададуть відповідні правоохоронні органи.
Що ж до інших рішень сесії, підсумовуючи їх, голова облради Григорій Самардак відзначив, що депутати розглянули 101 з них, серед яких низка важливих змін до діючих обласних програм, зокрема до програми розвитку освіти, охорони здоров’я, до програми розвитку малого та середнього підприємництва, розвитку автомобільних доріг тощо. Чотири питання в порядку денному стосувалися забезпечення ефективної діяльності комунального підприємства «Облводоканал». Зокрема, збільшено обсяг фінансування КП «Облводоканал» за рахунок коштів обласного бюджету з 60 до 70 млн.грн., а також рекомендовано облдержадміністрації передбачити кошти в рамках реалізації цільової програми «Питна вода Запорізької області».
Прийняті зміни до обласних програм – це лише підґрунтя для подальших рішень, які стосуватимуться перерозподілу обласного бюджету, – зазначив очільник облради. Робота з підготовки до наступної сесії вже розпочата.
Наталя Зворигіна