ВІДКРИТТЯ 79 КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНУ. Гала-концерт

Запорізька обласна філармонія радо запрошує
на грандіозне свято музики!
Улюблені інструментальні та вокальні твори різних епох, пісні популярних європейських та українських композиторів.
На сцені: улюбленці публіки, відомі солісти-вокалісти Юлія Якса, Богдан Хіжняк, Микола Квєтков, Поліна Гонтарь, Вікторія Шестакова, Тетяна Лаврік, Герман Романченко, скрипаль-віртуоз Володимир Галіченко, харизматичний “Диксиленд” артистів академічного симфонічного оркестру, витончені бандуристки ансамблю “Божена”, гордість краю – академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці”.
Спеціальний гість – лауреат міжнародних конкурсів, фіналіст телепроекту “Голос країни” – неперевершений чоловічий вокальний квартет “Акорд” (м. Тернопіль).
Тільки для вас!
Усі артисти обласної філармонії разом в одному великому концерті!
Нам приємно дарувати вам радість!
Ціна квитка від 100 грн.
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85
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