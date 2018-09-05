Цього теплого осіннього дня- 4 вересня у парку «Дубовий гай» було ніде яблуку впасти, лунав щасливий дитячій сміх, сяяли посмішки, гриміла запальна музика, бо там відбувся благодійний фестиваль «Мама + Я» для дітей-сиріт, багатодітних родин, вихованців інтернатів та дитячих будинків сімейного типу. Цей фестиваль справжній подарунок та велике свято для дітей, що з різних обставин виховуються без батьківської опіки. Фестиваль відбувається у місті вже в друге. А еще він пройде в містах Дніпро, Кропивницький, та заключний гала концерт для переможців відбудеться у місті Київі. Політична партія «Основа» виступила одним із співорганизаторів фестивалю. Директорка та засновниця благодійного фонда «Мама + Я» Наталія Сивак зазначила що у сьогоднішньому фестивалі взяло участь 1500 діточок з самих різних навчальних, опікунських та реабілітаційних закладів Запорізької області. У програмі фестивалю були яскраві концертні виступи дитячих творчих колективів та окремих виконавців, спортивна програма «Веселі старти»,футбол, різні майстер-класи та виставка художніх робіт ручної роботи. Гостей та учасників фестивалю пригощали солодощами та морозивом. Ну і звичайно усіх переможців чекали цінні призи: велосипеди, ноутбуки, мобільні телефони, а від директора Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди Сергія Пелюка обдаровані маленькі виконавці отримали найцінніше – сертифікати на безкоштовне навчання
Олександр Максимов