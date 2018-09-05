Читайте у газеті “Запорізька правда” за 06.09.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 6 вересня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Нині ж звертаємо вашу увагу на тривожну ситуацію, яка склалася навколо нашої газети. Чому на сесії облради вдруге не ухвалили рішення про роздержавлення «Запорізької правди»? Про підступні «договорняки» народних обранців дізнайтесь із публікації очільниці видання Наталії Зворигіної «Не для всіх депутатів писані Закони України»
Особливу увагу у цьому випуску газета приділяє темі дискримінації жінки в українському суспільстві. Те, що проблема дійсно має місце, вважають 74% жінок-депутаток, лідерок громад Запорізької області, які взяли участь у відповідному опитуванні Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє». Які види домашнього насилля розрізняє і яке покарання за його вчинення передбачає законодавство України, та до кого у разі вчинення над жінкою такого насилля їй звертатися по дієву допомогу, – читайте у нашій газеті.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
«Запорізька правда» продовжує досліджувати історичні постаті. Нині ж розповідь піде про легендарну людину- історичну персону – нащадка великого Кобзаря і національного героя Болгарії Йосипа Шевченка
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
З початком нового навчального року поговоримо про школи і шкільну освіту, зокрема, про «Нову українську школу».
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Дивовижні раніше нечувані природні явища все частіше трапляються у нашому регіоні. Яка стихійна дивина нещодавно в черговий раз вразила наших земляків? Про це розкаже традиційна рубрика «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. А із традиційного бліц-опитування ви дізнаєтесь ще й про те, свідками яких надзвичайних природних явищ ставали запоріжці.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.