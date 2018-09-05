Юліана Козаченко: “Запорізькі платники поповнили державну скарбницю майже на 4,5 мільярда гривень”

У січні-серпні 2018 року податкові надходження від Запорізького регіону до державного бюджету склали 4 мільярди 471 мільйон гривень (без врахування даних великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, яка зазначила, що рівень сплати податків перевищив минулорічний на 1 мільярд 15 мільйонів або на 29 відсотків.
Зростання доходів бюджету зафіксовано за всіма бюджетоутворюючими платежами. Зокрема, за вісім місяців надійшло 2 мільярди 50 мільйонів податку на додану вартість, що на 557,6 мільйона або на 37,4 відсотка більше, ніж торік.
Податку на доходи фізичних осіб сплачено 1 мільярд 72 мільйони, це майже на 200 мільйонів або на 23 відсотки більше за минулорічні показники.
Від запорізьких підприємств казна отримала 572 мільйони гривень податку на прибуток, рівень надходжень до аналогічного періоду 2017 року збільшився на 35,7 відсотка або на 150,5 мільйона.
З доходів запоріжців сплачено 343 мільйони гривень військового збору, що на 73,7 мільйона або на 27 відсотків більше надходжень попереднього року.
За користування природними ресурсами підприємства регіону спрямували 222 мільйони гривень рентної плати, що на 809 тисяч перевищує торішні дані.
Головне управління ДФС у Запорізькій області